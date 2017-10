Lymphocytes MAIT

Diabète de type 1 : des cellules altérées avant les symptômes

Un marqueur biologique précoce du diabète de type 1 a été identifié. Il pourrait permettre de prévenir son apparition à l’aide de nouvelles stratégies thérapeutiques.

Détecter le diabète de type 1 avant qu’il n’apparaisse serait possible. Certaines cellules de l’organisme présentent des altérations avant même les premiers signes de la maladie, comme l’ont découvert des chercheurs de l'Institut Cochin (Paris), associés à des collègues de l'hôpital universitaire Necker-Enfants Malades (AP-HP).

Les cellules en question sont les lymphocytes MAIT (Mucosal-Associated Invariant T cells), qui sont associés aux muqueuses et sont capables de reconnaître le microbiote.

Cette découverte, publiée dans Nature Immunology, suggère que ces cellules pourraient constituer un nouveau biomarqueur pour détecter précocement le diabète de type 1. Elles pourraient même constituer une cible thérapeutique afin de prévenir l’apparition de cette maladie auto-immune.





Le microbiote en cause

Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune résultant de la destruction par le système immunitaire des cellules bêta du pancréas. Celles-ci sont chargées de sécréter l’insuline. Leur destruction est le plus souvent imputée aux lymphocytes T auto-réactifs.

Mais le système immunitaire inné – qui constitue la première ligne de protection de l'organisme – joue également un rôle important dans l’apparition du diabète de type 1. Les cellules MAIT en font partie. Elles sont activées par des bactéries, et en particulier, celles de la flore intestinale, le microbiote.

Or, dans un diabète de type 1, on observe des altérations du microbiote (« dysbiose ») et des anomalies de la muqueuse intestinale. C’est pourquoi les chercheurs se sont intéressés au rôle potentiel des cellules MAIT dans ces troubles.