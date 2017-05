Chaque jour, le patient doit mesurer sa glycémie à de multiples reprises. Au terme des entretiens, la moitié des personnes savait déchiffrer les résultats. Un élément clé car il permet l’adaptation du traitement et de l’hygiène de vie.

Sur le plan hygiéno-diététique, justement, la majorité des volontaires affirme que leur comportement s’est amélioré. Par exemple, 60 % ont fait plus d’activité physique et mangé de manière plus appropriée. Autant ont renforcé leur suivi glycémique.





1 milliard de coûts

Résultat de ces entretiens, la maladie est mieux maîtrisée au bout de 6 mois. 54 % des diabétiques contrôlent mieux leur glycémie. Ils ont encore plus nombreux à voir leur hémoglobine glyquée moins élevée (71 %).

Ce marqueur est de particulièrement bon augure. En effet, l’HbA1c reflète l’évolution de la glycémie sur une période de 2 à 3 mois. Plus le chiffre est élevé, plus le taux de glucose sanguin l’est. Or, chez les patients peu observants, un mauvais contrôle favorise les complications. En France, elles coûtent plus d’un milliard d'euros aux autorités sanitaires, selon le Cercle de réflexion de l’industrie pharmaceutique (CRIP).

Les patients ne sont pas les seuls à profiter de ces échanges. Pour 72 % des pharmaciens impliqués, ils ont amélioré la relation avec les malades.