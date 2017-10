Sondage

Et les plus grandes peurs des Américains sont…

Chaque année, l’université Chapman recense les plus grandes peurs des Américains. Cette année, les questions de santé et d’environnement font un bond sans précédent.

Dis-moi ce que tu crains, je te dirai qui tu es. Cet adage, l’université Chapman, en Californie, semble en avoir fait son credo. Depuis quatre ans, elle s’applique à sonder les peurs les plus prégnantes aux États-Unis. De façon notable, la vague 2017 montre surtout une montée sans précédée des craintes liées à l’environnement et à la santé.

Qu’on en juge, avec le top 10 des peurs les plus fréquentes outre-Atlantique *:

La corruption au sommet de l’État (74 %) L’Obamacare et sa réforme par Trump (55 %) La pollution des lacs, des rivières et des mers (53 %) La pollution de l’eau potable (50 %) La perspective de manquer d’argent (50 %) Des factures médicales élevées (48 %) L’implication des États-Unis dans une nouvelle guerre (48 %) Le changement climatique (48 %) L’utilisation d’armes par la Corée du Nord (48 %) La pollution de l’air (45 %)

La crainte majeure des Américains, celle de la corruption des élites, est une constante de l’enquête : elle n’a pas varié depuis 2015. Mais d’autres (en gras ci-dessus) font pour la première fois leur apparition dans le top 10.

« Bien qu’on retrouve certaines des peurs principales des années précédentes, on note un glissement prononcé vers des peurs liées à l’environnement », note le sociologue Christopher Bader, de l’université Chapman, qui a mené le projet. Cet essor des questions écologiques est à rapprocher, d’après les auteurs, de la décision de Trump de désengager les États-Unis des accords de Paris sur le climat.

Raison d’avoir peur ?

Autre crainte propulsée au sommet par la présidence Trump : l’évolution du système de santé américain. Le prix des contrats d’assurance santé proposés au titre de l’Obamare ne cesse de grimper. Après avoir échoué de peu à faire révoquer l’Obamacare par le Congrès (suite à un vote du Sénat intervenu après le sondage), la Maison Blanche s’emploie désormais à démanteler le système par le bas, en affaiblissant le niveau minimal de couverture.

Au total, l’enquête de l’université Chapman examine quelques 80 peurs. Et si certaines d'entre elles peuvent porter à rire – 7 % des Américains ont peur des clowns et 4 % des fantômes… –, il y a fort à parier que les craintes sur la santé et l’environnement ne s’avèrent, quant à elles, très rationnelles.

* Les réponses ont été récoltées sur un échantillon aléatoire de 1207 Américains recrutés par téléphone entre juin et juillet 2017, à qui l’on a demandé d’évaluer une liste de 80 peurs réparties en domaines : économie, environnement, santé, catastrophes naturelles, surnaturel, extrémisme…