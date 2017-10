Pénurie de médecins généralistes

Mais cette nouvelle génération ne suffit pas à satisfaire les besoins de santé de tout le territoire français. Une difficulté liée, en partie, « à la baisse préoccupante du nombre de médecins généralistes ». Ces praticiens de premier recours ne sont plus que 88 137 dans l’ensemble du pays alors que la population augmente.

Peu nombreux, ils sont également mal répartis sur le territoire. La quasi-totalité des départements est en manque de médecins. Il faut ainsi se rendre dans le Sud de la France ou sur la façade Atlantique pour trouver un généraliste. En 10 ans, seuls le Finistère, la Loire-Atlantique, la Savoie et les territoires d’outre-mer ont gagné des médecins généralistes. Ils sont toutefois peu nombreux.





Source : Densité de médecins généralistes en France métropolitaine et territoires d'outre-mer, COM





Les ARS n'arrivent pas à séduire les médecins

L’Ordre des médecins a également constaté que les incitations mises en place par les Agences régionales de santé (ARS) dans les départements sous-dotés sont inefficaces. Au lieu d’accueillir des nouveaux médecins, ces zones déficitaires ont vu leur démographie diminuée de 7 % contre 8 % pour la moyenne nationale. Les praticiens ont préféré s’installer dans des zones plus attractives. « C’est l’échec du zonage des ARS », résume simplement le Dr Mourgues.

Pour les habitants de la fameuse « diagonale du vide », cette pauvre densité médicale complique l’accès aux soins. Lorsqu’ils ont besoin de consulter un médecin, ils parcourent au minimum 8 km. Or, cette diagonale qui traverse la France du Nord-Est ou Sud-Ouest accueille une population plus âgée et souffrant davantage de maladies chroniques comme le diabète.





Source : Distribution des actes par tranches d'âge. A gauche : 75 ans et plus, à droite : entre 60 et 74 ans. CNOM



S’ajoute à toutes ces vulnérabilités une couverture numérique qui laisse à désirer. « Environ 40 % du territoire n’est pas couvert. Et à l’heure où l’on parle de télémédecine et d’e-santé, nous voulions montrer que ce sont encore et toujours les mêmes territoires qui sont défavorisés », a insisté le Dr Mourgues.

Le gouvernement sera sans doute très sensible à cet argument de la fracture numérique. Ces solutions numériques au manque de médecins devraient, en effet, être au cœur du projet gouvernemental visant à un garantir un bon accès aux soins. La feuille de route de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, stipule que des mesures de déploiement seront mises en œuvre « dès 2018 ».