Et où s’installent-ils ?

Dr Patrick Bouet : Ils vont s’installer là où s’installent les jeunes médecins à diplôme français. Soit dans les grandes villes, proches de système hospitalier qui ont besoin de médecins pour renforcer leurs équipes. Finalement, ils s’installent là où il existe déjà un tissu médical important. Et bien qu’un certain nombre s’installent en zones rurales, ils ne représentent pas aujourd’hui une solution à la désertification dans un certain nombre de régions, bassins de vie ou de communautés de communes.

Ils représentent néanmoins une solution temporaire à la désertification…

Dr Patrick Bouet : Ce flux de médecins a permis d’entretenir une illusion quantitative. Il y a encore dix ans nous avions un numerus clausus fixé à 4 000 médecins diplômés chaque année. L’arrivée de ces médecins diplômés à l’étranger a compensé ce numerus clausus très faible. Donc cela a donné l’illusion que le nombre de médecins continuait d’augmenter. Et effectivement aujourd’hui, la France compte plus de 200 000 médecins en exercice, dont plus de 20 000 ont été formés à l’étranger.

Cette tendance à la hausse va-t-elle se poursuivre ?

Dr Patrick Bouet : Pour l’instant, rien ne nous indique que cela va diminuer, notamment en raison de la politique générale de l’Union européenne et des conflits qui existent dans le monde et poussent des médecins et leur famille à se réfugier en France. Donc nous pensons que ce flux va rester stable voire augmenter un peu car il y a en Europe des pays qui produisent beaucoup de médecins.

En outre il y a aujourd’hui des filières nouvelles qui s’ouvrent dans lesquelles de jeunes Français s’engagent pour faire leurs deux premiers cycles d’études médicales. Ils partent en Roumanie, Belgique, Espagne, Italie, bientôt en Croatie ou en Pologne avant de rentrer en France pour être formés à leur spécialité. Cette autre « variété » de professionnels partis à l’étranger pour le début de leur cursus ne représentera pas, à vraiment parler, des diplômés de l’étranger.