Journée mondiale du sourire

Souriez, vous êtes en bonne santé !

A l’occasion de la Journée mondiale du sourire, Pourquoi Docteur fait le tour des bénéfices associés à ce geste positif.

Charlie Chaplin disait : « N’oubliez jamais de sourire, car un jour sans sourire est un jour perdu ». Ce samedi, justement, c’est la Journée mondiale du sourire. De là à penser que la planète affichera un visage béat ce jour-ci, il y a probablement un gouffre. Et pourtant ! La population mondiale s’en porterait mieux si elle souriait davantage. Car sourire, c’est bon pour la santé. Et c’est la science qui le dit.

Augmentation de l’espérance de vie

Une étude de la Wayne State University (Détroit, Michigan), publiée dans la revue Psychological Science, a ainsi récemment montré que les personnes qui sourient souvent vivent plus longtemps. En moyenne, sept années d’espérance de vie seraient gagnées, juste en actionnant sa mâchoire et en dévoilant ses dents, le plus souvent possible !

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs se sont fondés sur 230 photographies de joueurs de la ligue américaine de base-ball prises en 1952. Les sportifs sur les clichés ont été classés en trois catégories : « pas de sourire », « sourire partiel » et « grand sourire ». Résultat : les joueurs de la première catégorie décédaient en moyenne à 72,9 ans, ceux de la deuxième catégorie à 75 ans et les plus souriants à 79,9 ans.