Phase 1

Zika : un candidat-vaccin suscite l'espoir

Un essai clinique réalisé chez l'homme montre que ce vaccin est sûr et bien toléré. Il entraîne également une réaction immunitaire forte.

Un vaccin contre le virus Zika testé chez une quarantaine de personnes suscite l’espoir. Présentés dans le New England Journal of Medicine, les travaux de l’université de Pennsylvanie (Etats-Unis) montrent que l’injection de 3 doses de ce vaccin à base d’ADN viral est bien tolérée, et génère la production d’anticorps contre le virus.

« Le virus Zika est toujours une menace pour les habitants des Amériques et des Caraïbes, a souligné le Pr Pablo Tebas, spécialiste en infectiologie à l’université de Penn. Ces nouveaux résultats sont un pas de plus qui nous permet d'espérer trouver un moyen de prévenir cette infection, qui peut causer de graves malformations congénitales et des retards de développement chez les bébés nés de mères infectées. »



Trois injections en trois mois

L’équipe de recherche a testé l’efficacité et la tolérance de deux concentrations différentes (1 et 2 mg) dans deux groupes de 20 personnes. Plus de 60 % des volontaires étaient des femmes. Les injections ont été réparties sur 12 semaines.

En parallèle, des prélèvements sanguins ont été réalisées pendant plus d’un an toutes les 4 à 6 semaines environ. Ces échantillons ont permis aux chercheurs de mesurer la réponse immunitaire provoquée par le vaccin. Autrement dit, la quantité d’anticorps synthétisée par l’organisme.