Eman Ahmed

Abu Dhabi : la femme la plus grosse du monde est décédée

Malgré une chirurgie bariatrique qui lui a permis de perdre plus de 300 kg, l'Egyptienne est décédée d'insuffisances cardiaque et rénale.

CATERS NEW AGENCY/SIPA

Eman Ahmed Abd El Aty, la femme la plus grosse du monde, est décédée à l’hôpital d’Abu Dhabi (Emirats arabes unis) dans la nuit du 24 au 25 septembre. Elle a succombé à des complications cardiaques et rénales.

L’Egyptienne de 37 ans y avait été admise avant l’été pour suivre un an de rééducation après avoir perdu plus de 300 kilos grâce à la chirurgie bariatrique. Elle avait été opérée par des chirurgiens indiens à Mumbai.

Le parcours médical de la jeune femme a été relayé par le monde entier. Les médias, notamment indiens, s’enthousiasmaient à chaque kilogramme perdu et aux progrès accomplis.



300 kg perdus en 2 mois et demi

Atteinte d’une maladie thyroïdienne rare, Eman Ahmed pesait plus de 500 kg. Incapable de se déplacer ou même de s’asseoir, elle avait passé les 20 dernières années de sa vie alitée. L’équipe du Dr Muffazal Lakdawala, un spécialiste de la chirurgie de l’obésité, a été contactée par la sœur de la jeune femme. Touché par son histoire, l’hôpital a accepté de la prendre en charge gratuitement.

En seulement 82 jours, l’Egyptienne a perdu plus de 320 kilos. Une perte de poids spectaculaire qui lui a permis de s’asseoir dans un fauteuil roulant. Les médecins de Mumbai s’étaient également réjouis que l’état de son cœur et de ses reins, gravement endommagés par son surpoids, s’améliorait de jour en jour.

Mais il semblerait que les séquelles étaient trop importantes. Elles ont provoqué le décès d’Eman Ahmed très tôt ce lundi 25 septembre.