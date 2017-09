De plus en plus de consultations

Le rythme est d’autant plus alarmant que les tensions persistent au printemps. Cette saison est pourtant censée être plus calme. C’est bien la preuve, selon le porte-parole du NHS, que les financements ne sont pas seuls en cause. « Le personnel traite 1 800 patients en quatre heures, chaque jour, et 2,8 millions de patients de plus chaque année », souligne-t-il.

La directrice nationale des soins d’urgence, quant à elle, tente de voir l’aspect positif des causes. « Seuls 0,028 % des patients attendent 12 heures ou plus, sur les 5,6 millions qui se sont rendus aux urgences en trois mois », remarque-t-elle, tout en reconnaissant que ces retards sont « regrettables ».

Regarder le problème uniquement sous cet angle induit en erreur le public. Au-delà de la saturation des urgences, c’est l’ensemble du secteur hospitalier public qui étouffe, lentement mais sûrement. En raison des coupes budgétaires, les médecins ne sont pas assez nombreux pour assurer un service optimal.