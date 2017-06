18 semaines pour une opération

Ce manque de soutien se manifeste sur plusieurs points. D’abord, les temps d’attente pour obtenir un rendez-vous. Que ce soit auprès d’un généraliste ou d’un radiologue, mieux vaut s’armer de patience.

En 2015, 93 000 personnes ont dû patienter 18 semaines, au minimum, avant de bénéficier d’une opération de routine. Face à ces tensions croissantes, les Britanniques ne sont pas rassurés. 35 % craignent que les délais ne s’allongent davantage.

Ces temps d’attente n’ont encore une fois rien d’étonnant. Selon les médecins interrogés par la BMA, nombre de postes sont vacants dans les établissements du NHS. Et si les horaires sont plus exigeants, les salaires, eux, ont baissé de 17 % en moyenne sur cinq ans.





En flux tendu

Résultat, les hôpitaux et consultations en ville fonctionnent en flux tendu. Les taux d’occupation ont atteint un niveau historique. Dans trois établissements sur quatre, ils excèdent les 95 %.

Alors que la population, vieillissante, est de plus en plus en demande de soins, ce constat n’a rien de rassurant. Et la situation ne devrait pas s’améliorer de sitôt. Le Royaume-Uni est empêtré dans les négociations du Brexit, ce qui devrait nuire au financement du NHS. C’est en tout cas ce que pensent 69 % des sondés. Reste à voir si les événements confirmeront leurs inquiétudes.