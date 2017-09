Trouver le bon interlocuteur

Afin d’améliorer le niveau de connaissance, de courts films ont été tournés pour le compte de la Fondation, sur différents thèmes. A chaque fois, des malades reviennent sur leur expérience. « On s’est rendus compte que le patient est assez sensible aux témoignages d’autres personnes dans le même cas », argumente Maï Panchal.

Ce visionnage est l’occasion de faire le point sur les conditions de recrutement. La moitié des Français pense, à tort, que toute personne peut postuler à un essai clinique. En fait, les patients aux stades modéré ou avancé de la maladie sont rarement inclus. La plupart des travaux en cours portent sur les stades précoces de la pathologie.





Ecoutez... Dr Maï Panchal : « Ces petits films sont des témoignages de couples qui participent à la recherche clinique. » : « Ces petits films sont des témoignages de couples qui participent à la recherche clinique. »



Ces vidéos revêtent un autre intérêt : orienter les volontaires vers les bons interlocuteurs. Bon nombre de ceux-ci estiment que leur médecin traitant est un interlocuteur approprié. « En fait, il suffit de contacter le Centre Mémoire de Ressources et de Recherche (CMRR) de la région pour arriver à obtenir un premier rendez-vous et savoir si on peut être inclus dans un essai clinique. » Et aider, peut-être, à la découverte d’un traitement efficace contre la maladie d’Alzheimer.

Une recherche en progression "La recherche contre Alzheimer manque de dynamisme. Les essais sont tous voués à l'échec". Les critiques pleuvent à l’encontre des travaux sur la maladie. Un discours pessimiste qui ne reflète pas la réalité, selon Maï Panchal. La directrice scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer invite les déçus à tirer les enseignements des échecs. « La recherche est très dynamique, mais il faut pouvoir expliquer les échecs », résume-t-elle. La chercheuse évoque « un décalage entre les avancées de la recherche et les essais cliniques en cours. » Les essais cliniques menés dans les années 2000 résument bien cela : ils ont démarré avant l’adoption des méthodes de diagnostic précoce. A leur fin – décevante – les chercheurs se sont aperçus qu’un tiers des patients n’étaient en réalité par atteints d’Alzheimer.

Ces échecs sont donc riches en avancées potentielles. Ils ont permis de comprendre que les patients devaient être inclus à un stade précoce de la maladie, voire avant son déclenchement. « On essaie d’enrôler des personnes atteintes de façon très légère, explique Maï Panchal. On espère bien obtenir un traitement d’ici 2025. »



Ecoutez... Dr Maï Panchal : « Il faut savoir que la recherche clinique est coûteuse et longue. » : « Il faut savoir que la recherche clinique est coûteuse et longue. »





(1) Les Entreprises du médicament (Leem) : syndicat représentant les entreprises de l’industrie pharmaceutique.

(2) Sondage réalisé pour la fondation Vaincre Alzheimer auprès de 1 000 personnes âgées de plus de 18 ans interrogées par Internet.