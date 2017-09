Les catastrophes naturelles en hausse

Car les inégalités sont flagrantes à l’échelle mondiale mais aussi régionale. Certaines zones sont démesurément impactées par l’insécurité alimentaire et la sous-alimentation. Sur le continent africain, 20 % de la population ne mangent pas à leur faim. En Amérique latine, ils ne sont que 6,5 % à souffrir du même problème.

Mais les conflits ne sont pas la seule cause à cet accès difficile. Des zones plus paisibles, comme l’Amérique latine, sont aussi menacées par des phénomènes climatiques naturels - comme El Niño, à l’origine d’inondations ou de sécheresse. Ceux-ci affectent la quantité de récoltes ainsi que leur qualité. Ce qui favorise, outre la sous-alimentation, la survenue d’une malnutrition – c’est-à-dire une carence en macronutriments et en micronutriments. L’anémie est particulièrement problématique chez les femmes enceintes.





Des facteurs cumulés

Climat et conflits sont à blâmer, mais le changement des habitudes alimentaires a aussi de quoi inquiéter l’ONU. Surtout s’il se combine aux éléments préexistants. Or, la mainmise de l’industrie agro-alimentaire sur le marché a des effets pervers.

En favorisant l’accès à des aliments préparés, les fabricants et distributeurs limitent l’accès aux modes de consommation traditionnels. Et le surpoids explose, surtout dans les régions les plus favorisées. Ainsi, le taux d’obésité atteint 28 % en Amérique du Nord, en Europe ou en Océanie. A l’inverse, des régions comme l’Asie et l’Afrique sont moins affectées.







Le problème, c’est que les facteurs de risque ont tendance à s’accumuler et le terme de malnutrition peut décrire des réalités très différentes selon les pays. En Egypte ou en Irak, par exemple, plus de 20 % des enfants de moins de 5 ans sont en retard de croissance… et la même part de la population adulte est concernée par une obésité. En fait, seuls deux pays ne sont confrontés qu’à une seule cause de malnutrition : le Japon et la Corée du Sud.