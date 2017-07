Guerre, choléra, famine...

Yémen : les Nations Unies poussent un cri d'alerte

L'OMS, l'Unicef et la PAM appellent les Etats à redoubler d'efforts pour aider une population frappée par la guerre, la faim et le choléra.

Le Yémen est au bord du gouffre. Ravagé par deux ans de conflit, le pays est victime d’une épidémie de choléra sans précèdent et souffre de la famine et de la soif. D’une même voix, l’Unicef, le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) poussent un cri d’alarme. Des membres de ces 3 agences des Nations Unis ont traversé le pays durant 3 jours pour constater par eux-mêmes l’ampleur de la crise humanitaire et intensifier leurs efforts pour aider la population yéménites.

« Le pays est au bord de la famine. Plus de 60 % de la population ne sait pas quand viendra son prochain repas, a indiqué la délégation. Près de 2 millions d’enfants souffrent de malnutrition, ce qui les rend plus vulnérables au choléra. Une maladie qui provoque encore plus de malnutrition. C’est un cercle vicieux ».



Un pays victime de tous les fléaux

Dans les 3 derniers mois, près de 400 000 personnes auraient été contaminées par le choléra, et 1900 en sont mortes. Les enfants font partie des premières victimes. « Dans un hôpital que nous avons visité, des enfants arrivaient tout juste à réunir assez de force pour respirer », a-t-elle relaté.

En traversant les gouvernorats du pays, la délégation a également pu constater l’état de délabrement du Yémen. De très nombreuses infrastructures sanitaires et stations d’épuration de l’eau ont été détruites, laissant la population sans eau potable et accès aux soins. « Plus de 30 000 soignants n’ont pas reçu leur salaire depuis 10 mois, mais beaucoup continuent à travailler, a-t-elle rapporté. Nous avons demandé aux autorités yéménites de les rémunérer le plus vite possible car, sans eux, nous craignons que des malades, qui auraient pu survivre, décèdent ».

Les éboueurs n’ont pas non plus touché leurs salaires depuis des mois. Résultats : les déchets jonchent les rues des villes yéménites, favorisant la propagation du choléra.