Jérôme Jarre

Famine : un youtubeur lève près de 2 millions d'euros pour la Somalie

En quatre jours, défiant les lois de l’indifférence, Jérôme Jarre a réussi à affréter dix avions chargés de nourriture et d’eau pour la Somalie.

« J'étais à l'instant au téléphone avec un bénévole en Somalie qui vient de voir une fille de six ans mourir en face de lui, déshydratée après qu'elle a marché 150 km avec sa maman à la recherche d'eau ». C’est avec ces mots qu'un youtubeur français de 27 ans, Jérôme Jarre, est parvenu à générer un élan de solidarité sur les réseaux sociaux vis-à-vis d’un phénomène pourtant passé sous silence et plongé dans l’indifférence : la famine en Somalie.

Les journaux la mentionnent parfois, quand l’ONU lance ses appels désespérés, mais la population occidentale et ses dirigeants n’en ont cure. La Somalie, c’est loin, la famine, c’est triste, mais c’est aussi abstrait.

Il aura fallu un jeune homme de 26 ans, internaute renommé de l’ex-réseau « Vines », plus connu pour ses blagues que pour son engagement humanitaire, pour éveiller les consciences. Un appel sur Twitter et soudain, ces « 20 millions de personnes en Afrique de l'Est qui n'ont plus d'eau, n'ont plus de bétail, plus de nourriture et qui s'apprêtent à vivre la pire famine » deviennent une réalité insupportable aux citoyens du monde.

????MAINSTREAM MEDIA WON'T TALK ABOUT IT !!!



REVOLTING !!!



LET'S MAKE NOISE !!!#TurkishAirlinesHelpSomalia ???? pic.twitter.com/iiyQrzyLC9 — JÉRÔME JARRE (@jeromejarre) March 15, 2017



Remplir un avion

Jérôme Jarre a lancé à la toile un défi fou. « Si on trouvait un avion, qu'on le remplissait de nourriture, qu'on le remplissait d'eau et qu'on l'envoyait là-bas en Somalie ? Sur place, je connais des gens qui pourront s'occuper de la nourriture et de l'eau et de la distribuer aux bonnes personnes ». Problème : seule Turkish Airlines dessert Mogadiscio, la capitale somalienne. Alors, il faut interpeller la compagnie. En deux clics est né le hashtag #TurkishAirlinesHelpSomalia, relayé en masse ; en quatre jours, 1,8 million de dollars (1,7 million d'euros) ont été récoltés.

Ce n’est pas un avion qui partira à Mogadiscio, mais dix, chargés de nourriture et d’eau. Pas de quoi résorber la famine en Somalie toutefois.

Moins audible que Jérôme Jarre, l’ONU a lancé un appel ce mercredi. Quelque 864 millions de dollars (802 millions d'euros) sont nécessaires pour endiguer cette crise en 2017, prévient-elle, mais seulement 31 % ont été récoltés.

Plus de la moitié des 6,2 millions de Somaliens ont besoin d’une aide alimentaire d’urgence, parmi lesquels près de 363 000 enfants souffrant de malnutrition sévère. L’appel aux donateurs sera vraisemblablement revu à la hausse pour prendre en compte le risque humanitaire croissant dans la région.