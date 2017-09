20 propositions concrètes

Pour les médecins de ville, la prise en charge de soins non programmés est incitée depuis la dernière convention médicale datant de l’été 2016. Mais cette mesure est qualifiée de « trop timide » par les rapporteurs.

Afin de fluidifier l’organisation des soins dans les services d’urgence, et de mieux l’intégrer dans le système d’organisation des soins, la commission a rédigé 20 propositions, relevant du fonctionnement interne des services, et de la réponse générale aux urgences.

Parmi ces propositions, certaines sont directement destinées aux services d’urgences. Ils recommandent ainsi que soit mis en place un système de tarification incitant les services à recentrer leurs activités sur leur cœur de métier : les urgences. Un forfait pourrait être créé pour réorienter les autres pathologies vers la médecine de ville.

La gestion du matériel et du personnel pourrait être améliorée, en développant des circuits courts de prise en charge, ou en créant des postes de gestionnaires de lits. La gériatrie, souvent gérée en première intention par les urgences, devrait bénéficier d’une prise en charge spéciale, avec une possibilité, lorsque les cas le permettent, d’une admission directe dans les services concernés.

Favoriser les centres de santé

Parmi les propositions formulées, plusieurs concernent la médecine libérale, et notamment le développement de possibilités de prise en charge non programmée, sans avance de frais, en dehors des services d’urgences hospitaliers. Le rapport recommande notamment de « renforcer le maillage du territoire en centres de santé », et d’« assurer leur ouverture plus large à l’accueil des urgences, notamment par l’extension de leur amplitude horaire », que ce soit en semaine ou le week-end. Il souhaite également que soient mieux valorisées les visites à domicile.

C’est l’un des points importants, que souligne le rapport : si de nombreuses personnes se rendent aux urgences plutôt que chez des médecins libéraux, c’est aussi par le manque de disponibilité de ces praticiens tôt le matin, ou en soirée.

Des propositions timides

« Le rapport est intéressant, et le constat est juste, estime le Dr Christophe Prudhomme, porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France, contacté par Pourquoidocteur. Les propositions sont intéressantes, mais elles sont encore un peu timides. Elles ne s’attaquent pas à un problème essentiel, celui du manque de médecins, notamment généralistes, et de leur répartition sur le territoire. »

L’urgentiste rappelle la gravité de la situation : cet été, le système a atteint ses limites. Des SMUR ont dû fermer, faute de moyens. Un homme de 43 ans est décédé d’un infarctus. L’arrivée de l’équipe de réanimation avait été très tardive, du fait de la fermeture ce jour-là.