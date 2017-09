Économie de la santé

Cancer : une étude évalue le coût réel des médicaments

Les traitements seraient bien moins onéreux à développer que ce qu’annoncent les laboratoires. Les prix de vente seraient ainsi injustifiés.

Quel est le coût réel du développement d’un médicament contre le cancer ? C’est la question à laquelle ont tenté de répondre des chercheurs américains. Après le débat sur le prix du Sovaldi en France, le traitement contre l’hépatite C, le débat sur le coût des médicaments est loin d’être terminé. Et cette étude pourrait bien jeter un nouveau pavé dans la mare.

Dans un article publié dans la revue JAMA, ils arrivent à la conclusion suivante : leur développement serait trois à quatre fois moins cher que ce que les laboratoires prétendent.

Sept dollars par dollar investi

Depuis des années, la référence était celle fournie par les chercheurs du Tufts Center for the Study of Drug Development, qui annonçaient qu’entre le début de sa conception et sa mise sur le marché, un médicament coûtait environ 2,7 milliards de dollars à produire.

Mais d’après le dernier calcul du Knight Cancer Institute de Portland (Etats-Unis), basé sur 10 traitements récents contre le cancer, son coût médian se situerait plutôt autour de 760 millions de dollars : la moitié coûte plus, et la moitié coûte moins.

Et ensemble, ces 10 traitements ont rapporté 67 milliards de dollars aux laboratoires. Un retour sur investissement juteux : il est égal à sept fois l’investissement – même si parmi les 10, un médicament n’a pas été rentable.