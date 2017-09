« Les médicaments du cancer, qui coûtaient 3 milliards d’euros (sur les 16,5 milliards dépensés par l’Assurance maladie), augmentent globalement d’un milliard tous les ans », explique le Pr Thierry Philip, président de l’Institut Curie. Un rythme effréné qui pourrait bien faire perdre à l’Assurance maladie un équilibre délicat.











Des causes partagées

Les participants à ce sondage sont tout de même de bonne volonté. 90 % d’entre eux soutiennent activement le modèle de protection sociale actuel. La naïveté ne domine pas pour autant. Pour 42 % des Français, il n’est pas possible de tenir le rythme actuel. Tout le monde ne pourra pas accéder aux immunothérapies, jugent-ils.

Les causes sont partagées entre divers facteurs, et les sondés ne jouent pas la carte de l’angélisme. 75 % d’entre eux estiment que le coût trop élevé des traitements innovants est un frein. Mais ils mettent aussi en cause les inégalités territoriales. Pour la moitié des personnes interrogées, les disparités dans l’accès aux structures adaptées posent problème.

(1) Observatoire cancer de l’Institut Curie réalisé avec Viavoice auprès de 1 001 personnes âgées de plus de 18 ans, représentatives de la population française et interrogées sur Internet.