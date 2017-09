Commercialisées en janvier 2018

Sécurité routière : des lunettes connectées pour détecter la somnolence

Une start-up française a développé une monture connectée capable de repérer les premiers signes de l'endormissement et d'avertir les automobilistes.

Un accident mortel sur trois sur les routes françaises est lié à la fatigue, ce qui fait de l’endormissement la première cause de cause mortalité routière. Lutter contre la somnolence est donc un enjeu majeur. Et pour sauver des centaines d’automobilistes, une start-up française, Ellcie-Healthy, a mis au point un objet étonnant : des lunettes connectées capables de détecter l’hypovigilance du conducteur. Ces montures révolutionnaires devraient être commercialisées par les magasins Optic 2000 dès le 1er janvier 2018.

Pour les développer, la start-up s’est entourée de scientifiques, dont le Pr Dominique Brémond-Gignac, chef du service d’ophtalmologie de l’hôpital Necker (Paris). La spécialiste a étudié en détail le comportement des volontaires somnolents. « Cette étude de l’endormissement est importante, puisqu’elle nous a permis d’identifier les paramètres qui pouvaient être détectés par les lunettes », explique-t-elle à Pourquoidocteur.



De vraies lunettes de vue

Equipée de micro-capteurs, la monture repère par exemple les micro-chutes de tête ou le clignement rapide des paupières. Et une fois ces signes précurseurs de l'endormissement identifiés, un signal est envoyé au conducteur pour le réveiller. « Bien sûr, l’idée n’est pas que le conducteur grimpe au plafond et qu’il fasse une embardée. Il peut s’agir de stimulus lumineux, sans toutefois l’éblouir, ou de vibrations au niveau des branches », décrit l’ophtalmologiste. La monture pourrait également faire sonner le smartphone de l’automobiliste pour l’avertir.

Autre avantage, ce sont de véritables lunettes de vue. « Elles s’adaptent comme les lunettes classiques à toutes les corrections », indique le Pr Brémond, ajoutant : « On pourrait imaginer que c’est une monture qu’on laisse dans sa voiture. »

La start-up niçoise imagine également que ces montures pourront également être utiles chez les seniors pris de vertiges afin d’anticiper les chutes.