Un million d’enfants suivis

Grossesse : les antidépresseurs associés à des troubles psychiatriques chez l'enfant

Les enfants ont un risque accru de développer des troubles du spectre autistique, mais aussi de l’anxiété, des dépressions ou de l’hyperactivité.

Les antidépresseurs ne font pas partie des médicaments interdits pendant la grossesse, mais leur prise suscite l’inquiétude. Et il est difficile de s’y retrouver entre les différentes études qui évaluent les risques liés aux traitements.

Les chercheurs étudient notamment leur impact sur d’éventuelles malformations cardiaques de l’enfant, et sur son risque de développer des troubles du spectre autistique. Sans que leurs conclusions s’accordent.

Une nouvelle étude, publiée dans le BMJ, a été menée par l’université d’Aarhus (Danemark). Et les résultats ne sont pas rassurants. Ils montrent que les antidépresseurs auraient un impact sur les enfants. Ceux-ci auraient plus de risques de développer des troubles psychiatriques, et pas seulement de l’autisme.

Un risque presque doublé

L’étude a été menée sur près d’un million d’enfants nés entre 1998 et 2012. Parmi eux, plus de 32 000 ont développé un trouble psychiatrique. En reliant ces données à la prise de médicaments, ils sont parvenus à trouver une association.

Ils ont distingué les femmes traitées en continu, avant et pendant la grossesse, de celles traitées avant et qui avaient interrompu en apprenant qu’elles étaient enceintes. Un troisième groupe était composé de femmes qui avaient commencé à prendre des antidépresseurs au cours de leur grossesse.

C’est pour ces dernières que le risque de développer un trouble psychiatrique était le plus important chez l’enfant : 14,5 %, en comparaison d’un risque de seulement 8 % chez les enfants dont les mères n’ont jamais pris d’antidépresseurs. Les enfants dont les mères n’ont pas arrêté leur traitement ont un risque égal à 13,6 %, et ceux dont les mères ont arrêté la médication un peu plus faible : 11,5 %.