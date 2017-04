Etude française

Grossesse : le lien entre antidépresseurs et autisme remis en cause

ENTRETIEN. Une étude française suggère que le développement de l'autisme chez l'enfant est davantage lié à la dépression de la mère qu'à la prise d'antidépresseurs.

Depuis de nombreuses années, le nombre d’enfants touchés par un trouble du spectre autistique augmente considérablement dans les pays industrialisés. Environ 1 personne sur 100 serait touchée par l’autisme. Pour expliquer cette hausse, de nombreuses équipes de recherche se sont intéressées à l’impact des antidépresseurs pris par les futures mères. Mais ces décennies de recherche n’ont toujours pas permis d’établir un lien de causalité.

Une nouvelle étude publiée dans le JAMA Pediatrics révèle que les enfants exposés à ces médicaments au cours de la grossesse ont 81 % plus de risques de développer ce trouble neurodéveloppemental. Néanmoins, des enfants nés de mères traitées pour dépression avant leur grossesse présentent eux aussi un risque accru de 77 % par rapport aux autres enfants. Pour le Dr Florence Gressier, psychiatre au CHU Kremblin-Bicêtre (Val-de-Marne) et responsable de ces travaux, la survenue de ce trouble serait davantage liée à la dépression de la mère que l’usage de ces médicaments.



Pourquoi avoir étudié le lien entre exposition aux antidépresseurs et risque de troubles du spectre autistiques ?

Dr Florence Gressier : Plusieurs études récentes ont été publiées et ont suggéré un lien entre l’exposition aux antidépresseurs in utero et le risque de trouble du spectre autistique chez l’enfant. Le relai fait par les médias laissait penser qu’il était préférable d’arrêter les antidépresseurs pendant la grossesse.

De ce fait nous avons réalisé une revue de la littérature et des méta-analyses pour évaluer l’association entre les troubles du spectre autistique et l’exposition aux antidépresseurs pendant la grossesse, mais également pour chaque trimestre de la grossesse et lors de la période pré-conceptionnelle.

Qu’avez-vous montré ?

Dr Florence Gressier : Nos travaux suggèrent une association significative entre le risque accru de trouble du spectre autistique et l’utilisation maternelle d’antidépresseurs pendant la grossesse. Ces résultats sont similaires quel que soit le trimestre de grossesse. Cependant, l’association est moindre lorsque les antécédents de dépression maternelle sont pris en compte. De plus, notre méta-analyse sur la prise d’antidépresseurs en période pré-conceptionnelle montre que cet usage augmente aussi de manière significative le risque de trouble du spectre autistique.

Finalement ce serait davantage la pathologie psychiatrique de la mère qui jouerait un rôle dans la survenue des troubles du spectre autistique chez l’enfant que l’exposition aux antidépresseurs. D’autant plus qu’il existe des liens génétiques avec l’autisme.