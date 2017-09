Syndrome de Brugada

Un enfant frôle la mort en mangeant un hot-dog

Un enfant a failli mourir à cause d'un hot-dog mangé trop vite et d'une maladie rare non diagnostiquée. Il a fait un arrêt cardiaque.

