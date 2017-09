Un produit commun

Autre avantage, l’octacosanol, et le policosanol – dont il est le principal composant – sont assez communs, et faciles à intégrer dans son alimentation. On peut en trouver dans la canne à sucre, mais aussi dans l’huile de germe de blé, dans le son de riz ou encore dans la cire d’abeille.

On le retrouve également sous forme de compléments alimentaires. Il est déjà utilisé dans le traitement du cholestérol et la prévention des risques cardiovasculaires. De manière plus empirique, il pourrait être utilisé dans le traitement des maladies inflammatoires de la peau, et améliorerait les symptômes dans les maladies de Charcot et de Parkinson.

Mais pour les personnes qui sont juste stressées et insomniaques, une cuiller d’huile de pépins de raisins dans la vinaigrette pourrait aider. En plus, l’octacosanol agit sur la santé cardiovasculaire de deux manières : directement, et en limitant les troubles du sommeil, facteur de risque d’hypertension et d’insuffisance cardiaque.

