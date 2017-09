Les enfants de 3 ans plus développés

Un autre résultat est encore plus surprenant. Loin d’être délétère pour le fœtus, l’utilisation du téléphone portable pourrait, au contraire, leur être bénéfique ! Les chercheurs ont en effet remarqué qu’à l’âge de 3 ans les enfants nés de mères qui utilisaient leur téléphone portable avaient souvent un avantage de développement.

Ils font par exemple des phrases plus complexes : ils ont 14 % de risque en moins de posséder une grammaire limitée, et 31 % de présenter un retard de langage. Du côté moteur, les résultats sont similaires. Les enfants de mères utilisant leur téléphone ont 18 % de risques en moins de présenter des aptitudes motrices faibles. Et ces résultats tiennent, même en prenant en compte les facteurs socio-économiques, la personnalité de la mère, ou des facteurs psychologiques.

Corrélation n’est pas causalité

« Notre étude montre pour la première fois que l’utilisation du téléphone mobile par les mères peut avoir un impact positif », souligne le Pr Jan Alexander, de l’Institut norvégien de santé publique, et co-auteur de l’étude, qui reste néanmoins prudent. « Nous pensons qu’il y a des chances que l’effet protecteur puisse être expliqué par d’autres facteurs – que l’étude n’a pas permis de mesurer – qui auraient un impact à la fois sur l’utilisation du téléphone portable, et sur le développement neurologique des enfants, et non pas par l’utilisation du téléphone en elle-même. » En d’autres termes, la corrélation entre les deux ne signifie pas que l’utilisation du téléphone préserve des retards cognitifs.

Mais, même si la prudence doit être de mise concernant ces effets positifs, les résultats de cette étude devraient rassurer les futures mères qui hésitent encore à exposer leur enfant, et qui se privent d’un outil du quotidien, dont il est parfois difficile de se passer.