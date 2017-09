Congrès Européen de Cardiologie

Crise cardiaque : le taux de survie est meilleur chez les patients mariés

D'après une récente étude, les patients mariés qui ont fait une crise cardiaque ont plus de chances de survivre que les célibataires.

Récemment, une étude a démontré que le mariage pouvait favoriser la prise de poids. Si cette nouvelle n’est pas très réjouissante pour les personnes concernées, les travaux de ces scientifiques britanniques devraient davantage leur plaire. D’après ces chercheurs de l'Aston Medical School de Birmingham qui ont présenté les résultats de leur étude lundi 28 août lors du Congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC) de Barcelone, les personnes en couple dites « cardiaques » présentent de meilleures chances de survie que celles qui sont célibataires.

Pour parvenir à ces conclusions, les cardiologues ont étudié les dossiers médicaux de plus de 920 000 patients présentant des facteurs de risque cardiovasculaire ou qui ont déjà été victimes d’une crise cardiaque. Ces patients ont été divisés en plusieurs catégories : célibataires, mariés, divorcés ou veufs. En observant leurs profils cardiaques, les médecins ont constaté que les 25 287 patients mariés qui ont fait une crise cardiaque, étaient 14% susceptibles de survivre après l’accident que les patients célibataires.

Ces chances de survie ont été déterminées en fonction des trois principaux facteurs de risque de développer une maladie cardiaque : la tension artérielle, le diabète de type 2 et un taux élevé de cholestérol. Selon l’étude, les patients mariés au taux élevé de cholestérol présentaient 16% fois plus de chances de survie que ceux vivant seuls. Même constat chez les patients diabétiques vivant en couple (avec 14% fois plus de chances de survie) ou chez les patients mariés qui présentent une tension artérielle élevée (10%).