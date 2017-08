Fédération Hospitalière de France

Hôpital : les directeurs réclament plus d'autonomie

La Fédération Hospitalière réclame plus d'autonomie et de soutien financier pour mettre en place les groupements hospitaliers de territoire.

A l’heure où se prépare le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2018, la Fédération Hospitalière de France (FHF) veut faire entendre sa voix. Lors de sa conférence de presse de rentrée, l’institution a rappelé que les hôpitaux publics s’engagent dans des réformes majeures, notamment la mise en place des Groupements hospitaliers de territoire (GHT) qui vise à apporter une réponse adaptée aux besoins de santé des territoires. Un effort voulu et consenti mais qui doit être accompagné par les autorités, réclame la FHF.

« Les GHT sont un changement de paradigme complet de notre système de santé qui, jusque-là, était très uniforme aux 4 coins du pays, a déclaré Frédéric Valletoux, président de la FHF. Avec cette réforme, le secteur hospitalier montre qu’il sait s’adapter ».

Mais cette évolution ne se fait pas toujours en douceur. « Nous n’avons jamais voulu une intégration à marche forcée et plaidons pour plus de souplesse », a-t-il expliqué, ajoutant qu’il était temps de laisser de l’autonomie aux établissements. Citant nommément les agences régionales de santé (ARS), la FHF estime « qu’elles n’ont plus vocation à intervenir dans la gestion quotidienne des groupements ». « Les ARS doivent maigrir », a lâché Frédéric Valletoux.



Coopérer avec les médecins de ville

La FHF souhaite, par ailleurs, passer « au temps 2 » des GHT en invitant autour de la table les cliniques privées et les médecins libéraux. Une étape indispensable pour répondre à la problématique des déserts médicaux.

Dans un courrier adressé à la ministre de la Santé Agnès Buzyn, Frédéric Valletoux propose également d'interdire l’installation des médecins libéraux en secteur 2 dans les zones déjà surdotées, mais tout en préservant la liberté d’installation des praticiens en secteur 1. Objectif : mieux répondre aux besoins des territoires.

Et si la médecine de ville n’arrive toujours pas à répondre aux besoins des patients, la FHF suggère que les hôpitaux de proximité viennent en renfort. Des initiatives ont d’ores et déjà été mises en place dans certaines communes comme à Grigny (91). La mairie a mis à disposition des locaux et le Centre hospitalier sud francilien a détaché deux médecins.