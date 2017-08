Incidents plus fréquents et plus graves

D’après les parents, ils auraient ingéré des boulettes ou des mégots en les ramassant dans les parcs publics de la ville. L’une des mères a confié à Nice Matin que les symptômes de son fils ont débuté peu de temps après une balade au parc.

Mais le plus souvent, les intoxications interviennent à la suite de négligence des parents consommateurs, qui laissent traîner des morceaux de résine de cannabis. Les faits sont de plus en plus fréquents, et de plus en plus graves, soulignent les chercheurs dans l’article de Pediatrics.

L’augmentation générale de l’usage du cannabis en France, mais surtout la plus forte concentration des produits en THC (tétrahydrocannabinol, principe psychoactif du cannabis) pourraient être à l’origine de la sévérité croissante de ces symptômes.

Entre 2004 et 2014, 235 enfants, âgés pour la plupart de moins de 18 mois, ont été admis aux urgences. Dans plus d’un cas sur dix, ils sont tombés dans le coma.