Une drogue de jeunes

Les chiffres montrent ainsi que l’usage du cannabis s’installe en routine chez les Français, avec un effet clairement générationnel. L’expérimentation a souvent lieu entre 15 et 25 ans. La consommation actuelle concerne « surtout les plus jeunes et les hommes (28 % des 15-25 ans, 35 % des hommes et 21 % des femmes). Elle diminue ensuite avec l’âge pour ne plus atteindre que 2 % de la population au-delà de 55 ans ».

Assez logiquement, le cannabis engendre des troubles surtout chez les plus jeunes. Ainsi, un usage problématique est détecté chez 2 % des 18-64 ans. Mais chez les consommateurs de 17 ans, cette proportion grimpe à 8 %. « On peut estimer à 22 000 le nombre de jeunes consommateurs de cannabis accueillis au cours de l’année dans les CJC », ces Consultations Jeunes Consommateurs qui s’adressent aux adolescents.

Alcool : peut moins boire - La consommation d’alcool diminue en France depuis ces dernières décennies, mais les Français (à partir de 15 ans) boivent quand même 11,9 litres d’alcool pur par an en moyenne. Le pays est l’un des plus gros consommateurs au monde et les jeunes ne dérogent pas à la tendance. Ainsi, près d’un jeune de 17 ans sur deux (49 %) a déclaré une API (alcoolisation ponctuelle importante) au cours de l’année 2014 ; 12 % de cette même population a une consommation régulière d’alcool.



Tabac : tous au sevrage - La France se démarque par son niveau élevé de tabagisme, notamment chez les jeunes. Ainsi, 32 % des adolescents de 17 ans fument quotidiennement. Entre 2014 et 2016, la consommation quotidienne des 18-75 ans est en revanche restée stable. Certains indicateurs semblent par ailleurs indiquer une évolution positive – avec toutes les précautions que cela induit. En 2016, le nombre de personnes ayant recours à un traitement d’aide à l’arrêt du tabac a ainsi augmenté de 16,5 % par rapport à 2015. « Ce mouvement permet de dépasser les deux millions de patients traités ».





MDMA : explosion des concentrations - Les produits issus de la MDMA (poudre, cristaux, cachets d’ecstasy) ont vu leur concentration exploser au cours des dernières années, atteignant des taux inquiétants. En 2010, la concentration des échantillons de MDMA poudre/cristal atteignait 21 %. « Elle est passée à près de 83 % en 2016 ». Le prix au gramme, lui, a tendance à diminuer. Quant au nombre de consommateurs, il poursuit sa hausse depuis quelques années. Ainsi, l’usage dans l’année concerne 0,9 % des 18-64 ans en 2014, soit trois fois plus qu’en 2010. Chez les jeunes, l’expérimentation augmente également (1,9 % des jeunes de 17 ans en 2011, 3,8 % en 2014).