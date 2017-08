Quats

Fertilité : des composés de produits ménagers en cause

Une perturbation de la fonction reproductive chez des souris exposées aux quats a été observée.

De la toxicité de notre environnement… Une substance chimique utilisée comme antiseptique dans de très nombreux produits du quotidien serait liée à un phénomène d’infertilité, selon une étude menée sur des rongeurs et publiée dans la revue Environmental Health Perspectives. Les auteurs ont mis en évidence la toxicité que présentent des « quats », des composés d’ammonium quaternaire utilisés pour leurs propriétés antimicrobiennes.

Ces quats se retrouvent dans « les dentifrices, les bains de bouche, les pastilles pour la gorge, les sprays nasaux, les shampoings, les lotions pour les mains, des crèmes, les gouttes pour les yeux, les biocides, les éponges menstruelles, les produits antiseptiques et certains produits ménagers et d’autres qui entrent en contact » avec la peau et les muqueuses, précisent les travaux.





Signalisation œstrogénique

Or, selon les résultats observés par les chercheurs, ces quats auraient une action d’inhibition sur les mitochondries, ces petites structures au cœur des cellules qui jouent le rôle de « mini-centrales énergétiques » et produisent l’énergie dont l’organisme a besoin pour fonctionner.

Les quats altèreraient également les fonctions œstrogéniques cellulaires. Il s’agit de la signalisation des œstrogènes dans les cellules, qui se retrouverait perturbée sous l’action des quats.

Les souris exposées à ces composants ont ainsi été incapables de se reproduire et les chercheurs craignent que la fonction reproductive des êtres humains puisse également être troublée par ces substances chimiques.

En effet, si les doses restent très limitées dans la plupart des produits du quotidien, la multiplicité des sources d’exposition alertent les chercheurs, qui évoquent un effet cocktail préoccupant.