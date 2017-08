Entre 2 et 4 fois plus de risques

Tabagisme : les ados sont influencés par leurs amis

Les jeunes de 10 à 19 ans sont plus susceptibles de commencer à fumer si leurs amis fument déjà. C’est vrai en Europe dans les sociétés asiatiques.

Un milliard de morts prématurés. C’est le bilan prédictif de l’impact du tabac au 21e siècle, dans le monde. Une hécatombe que les politiques de santé tentent désespérément de freiner. Et s’il est un âge crucial pour lequel l’action est possible, c’est bien l’adolescence : aux États-Unis, 90 % des fumeurs ont pris l’habitude de fumer avant 18 ans.

Pour comprendre les mécanismes amenant aux premières bouffées, des chercheurs de l’université de Pennsylvanie (États-Unis) ont cherché à savoir de quelle manière les adolescents étaient influencés par leurs amis fumeurs.

Et le résultat est inquiétant pour les parents anxieux : les enfants âgés de 10 à 19 ans qui ont des amis accros à la cigarette sont deux fois plus susceptibles de commencer – ou de continuer – à fumer. Et plus ces amis sont proches, plus le risque augmente.

Enfumage collectif

Ce n’est pas la seule information que les chercheurs américains ont extrait de leur méta-analyse, dont les résultats sont publiés dans la revue Psychological bulletin. « L’une de nos découvertes les plus intrigantes réside dans le fait que la culture importe sur la manière dont les adolescents influencent leurs amis », confie Jiayin Liu, docteur en psychologie sociale, et auteure principale de l’étude.

En analysant les données d’études en provenance du monde entier, elle s’est en effet aperçue que les sociétés à tendance collectiviste étaient bien plus touchées par cette pression sociale que les individualistes.

Ainsi, aux États-Unis, en Australie, au Canada, aux Pays-Bas, l’influence des amis multiplie par 1,9 le risque de devenir fumeur. Mais en Chine, en Corée du Sud, en Jordanie ou au Portugal, des pays dans lesquels la vie en communauté est plus développée, il est plus que quadruplé (4,3) !