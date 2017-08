9 mois après l'opération

Greffé des deux mains : Jean-Michel Schryve progresse à grands pas

Alors qu’il a été greffé des deux mains qu’en novembre dernier, le Nordiste peut désormais s’en servir au quotidien, et ressent le chaud, le froid et la douleur.

Le 7e greffé des deux mains Français se porte bien. Jean-Michel Schryve, originaire d’Hazebrouck, dans le département du Nord, poursuit sa rééducation à l’hôpital Jacques Calvé de Berck-sur-Mer, avec une motivation inébranlable. Une motivation tellement forte que le personnel soignant est parfois contraint de freiner ses ardeurs, rapporte La Voix du Nord.

L’homme de 51 ans a été opéré en novembre dernier aux Hospices civils de Lyon. L’opération a été rendue publique en février dernier, après que ses chirurgiens ont pu constater la réussite de l’intervention. Depuis, il n’a pas quitté la rééducation. Dans un premier temps dans une clinique de l’Ain, puis à Berck.

« Je vais super bien, confie-t-il au quotidien nordiste. Ici, je suis comme à la maison, car j’étais déjà venu après avoir été amputé. Je connais tout le monde. »

Amputé des 4 membres

L’habitant du Nord de la France avait été amputé des 4 membres en 2010 en raison d’une nécrose liée à une grave infection du sang. Il a également souffert d’une nécrose partielle de la face ayant nécessité plusieurs opérations chirurgicales de reconstruction, a expliqué l’établissement lyonnais.

Après une longue période de rééducation, il a appris à marcher avec des prothèses. Mais il supportait mal de ne pas pouvoir utiliser ses bras. « Quand on n'a ni main, ni pied, c'est très difficile. Avec le courage que j'ai, j'ai réussi à faire face. Six mois après mon amputation, j'étais sur pied. Mais il me manquait quelque chose, je faisais tout avec mes moignons mais il me manquait le toucher », a-t-il raconté à Lyon Mag.

3 ans d’attente

Alors, en 2012, il contacte l’équipe de chirurgie de l’hôpital Edouard Herriot et de la clinique du Parc de Lyon pour accéder à la greffe.

Inscrit sur liste d’attente, il a dû attendre 3 ans et un donneur compatible pour être opéré. Ce type d’intervention hors norme comporte de nombreux risques. Le premier est bien sûr le rejet des greffons malgré le traitement immunosuppresseur à prendre à vie.

« Pour M. Schryve, les suites de la transplantation sont marquées par une infection qui prolonge son hospitalisation », avait indiqué l’établissement lyonnais. Une infection, suivies par d’autres, qu’il a finalement su combattre.