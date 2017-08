Financement participatif de 10 000 euros

Un garçon de 5 ans va apprendre à manger grâce aux internautes

Louis a été alimenté par sonde depuis sa naissance. Ses parents ont fait appel aux internautes pour payer un stage durant lequel il va apprendre à manger normalement.

Louis, originaire des Yvelines, a déjà 5 ans. Il n’a pourtant encore jamais eu l’occasion de manger. Victime d’une maladie des poumons diagnostiquée lorsqu’il avait à peine 6 mois, il a dû, jusqu’à présent, s’alimenter à l’aide d’une sonde nasogastrique.

Il est désormais guéri mais, malgré son âge, il ne sait toujours pas manger. « Maintenant, il va à l'école, mais il ne mange pas comme ses camarades, explique sa mère sur le site de financement participatif gofundme.com. D'être nourri par gavage, entraîne pour Louis d'importantes contraintes digestives et un retard de motricité... »

Ce mécanisme relève du réflexe et peut paraître évident pour tous, mais il ne l’est pas pour Louis et ses parents. Ils ont décidé de l’envoyer faire un stage dans un centre en Autriche. Mais le stage coûte 10 000 euros. Une somme que les parents ne pouvaient pas assumer.

Ils ont donc fait appel aux internautes en lançant une opération de financement participatif, rapporte France Bleu. Grâce à la générosité de 151 donateurs, Louis pourra apprendre à s’alimenter par la bouche et profiter du plaisir de manger, comme les enfants de son âge. La somme a été récoltée en à peine 13 jours !

Addiction à la sonde

Après une opération lourde, par exemple sur le cœur, ou en raison d’une maladie, qu’elle soit des poumons comme pour Louis, de l’œsophage ou neurologique, ou même simplement pour les bébés prématurés, la pose d’une sonde alimentaire peut être nécessaire. Un acte bien maîtrisé, mais qui a des conséquences pour les enfants équipés très jeunes : ils n’ont pas l’occasion d’apprendre à manger.

Ils développent ensuite une dépendance à leur sonde, qu’elle soit nasogastrique – sonde reliée à l’estomac en passant par le nez –, de gastrostomie – qui relie l’estomac à l’extérieur par un orifice pratiqué sur l’abdomen –, ou encore jéjunale – reliée en aval de l’estomac.

En plus de n’avoir jamais appris, les enfants font en effet souvent un rejet, car ils ont développé une aversion de l’alimentation conventionnelle. Ils refusent de manger et de boire. Chez certains, cette dépendance se manifeste même par des nausées, et des vomissements.