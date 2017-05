... mais pas de résultats concrets

Si sur le papier, l’élixir de Mentis peut s’avérer séduisant, de nombreuses questions demeurent. Les étudiants ne précisent pas la quantité d’alcool que l’on peut ingurgiter sans craindre un lendemain difficile. Ils n’évoquent pas non plus les conséquences néfastes sur le long terme de l’abus de l’alcool. Pire, ce remède anti-gueule de bois favoriseraient une consommation irraisonnée de boissons alcoolisées.

Or la nocivité de l'alcool n’est plus à démontrer. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’alcool participerait au développement de 200 maladies et traumatismes, dont les plus connues sont certainement les cancers, les maladies cardiovasculaires ou les accidents de la route. En France, entre 40 000 et 50 000 décès sont attribués à l’alcool.

De ce fait, mieux vaut rester raisonnable et consommer l’alcool avec modération. Et à toutes fins utiles, il est important de rappeler qu’aucun remède anti gueule de bois n’a été validé scientifiquement à ce jour. Le plus efficace pour limiter la casse est de boire beaucoup d’eau. Pour autant, les internautes ont l'air de croire dans le projet des étudiants de Yale. Ils ont rassemblé plus de 45 000 dollars grâce à leur campagne de crowdfunding.