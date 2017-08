500 millions de cas

Asthme et BPCO : 3,6 millions de morts en 2015

L’asthme, pour lequel la mortalité est en baisse, a encore tué 400 000 personnes. La BPCO, 3,2 millions. C’était la 4e cause de décès dans le monde en 2015.

Une grande étude publiée dans la revue médicale The Lancet Respiratory Medicine rappelle l’impact des deux maladies respiratoires les plus communes, l’asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). En 2015, d'après les chiffres réunis par le groupement international de chercheurs, les deux pathologies réunies auraient fait 3,6 millions de morts à travers le monde. C’est trois fois plus que le Sida.

Dans le détail, l’asthme a entraîné 400 000 décès. La mortalité liée à cette maladie respiratoire, la plus commune dans le monde, est en baisse de 25 % depuis les années 1990 (550 000 décès par an à l'époque). Mais le nombre de cas est en hausse.

L’asthme est en effet de plus en plus fréquent dans la population mondiale. En 1990, il touchait un peu plus de 318 millions de personnes. En 2015, ce chiffre a dépassé les 358 millions, soit une hausse de 13 %.

La BPCO négligée

Mais c’est du côté de la BPCO que les chiffres sont les plus alarmants. Dans le même laps de temps, le nombre de décès imputables à la bronchite chronique a augmenté de 12 %, et le nombre de cas de 44 %. Si elle reste environ deux fois moins fréquente que l’asthme (175 millions de cas), elle tue huit fois plus.

Pollution de l’air, particules fines, tabagisme actif et passif, pollution intérieure, ozone… Les facteurs de risque sont nombreux mais sont essentiellement maîtrisables. Pourtant, peu de communication est effectuée autour de la maladie respiratoire, pour la prévention et le traitement.