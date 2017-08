Depuis 2017

Chine : troisième cas de grippe aviaire H9N2

Un bébé a été infecté par le virus de la grippe H9N2 en Chine. Il s’agit du troisième cas depuis le début de l’année.

Le virus de la grippe aviaire (H9N2) a infecté une nouvelle personne en Chine, rapporte l’Organisation Mondiale de la Santé. Un bébé de deux ans, vivant dans la province de Guangdong, a contracté le virus il y a quelques semaines. Il s’agit du troisième cas depuis le début de l’année.

Le bébé a développé des symptômes grippaux le 28 avril et a été hospitalisé le 9 juin. La petite fille avait été au contact de volailles avant d’être contaminée par le virus. Son état de santé est aujourd’hui stable, fait savoir l’OMS.



Gravité modérée

Les deux cas précédents, déclarés en février et en mai, concernaient respectivement un enfant de 11 mois et un homme de 32 ans. La plupart du temps, les symptômes liés à la grippe H9N2 restent modérés et il n’y a pas de preuves d’une transmission homme-à-homme pour le moment. La transmission se fait par contact avec des animaux ou des environnements contaminés.

Ce virus enzootique touche les volailles dans certaines régions d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient. « Etant donné qu’il continue à être détecté dans des populations avicoles, d'autres cas humains peuvent être attendus », précise l’OMS.

La Chine fait également face à une épidémie de grippe aviaire issue d’une autre souche, H7N9. En mai dernier, 37 personnes sont décédées dans le pays, soit 13 de plus qu'en avril, rapportait alors la Commission nationale de la santé et du planning familial. Par ailleurs, ce mois-ci, 72 nouveaux cas ont été diagnostiqués.