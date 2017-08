Un tri dans les idées

Ici, les chercheurs ont reproduit l’expérience de Yale, en intégrant quatre types de participants. Ils ont combiné des personnes ayant ou non entendu des voix dans leur existence, avec le fait qu’ils puissent ou non souffrir de psychose. Ils les ont placées devant des images, avec un son spécifique. Lorsqu’ils pensaient entendre le son, il leur était demandé de presser un bouton ; plus ils étaient sûrs d’avoir entendu le son, plus ils devaient appuyer longtemps.

Et l’hypothèse que les chercheurs avaient émise s’est vérifiée : les personnes qui avaient déjà entendu des voix montraient bien plus de confiance lorsqu’ils pensaient entendre le son alors qu'il n’était pas diffusé, et qu’elles étaient donc victimes d’une hallucination. Les personnes saines et n’ayant jamais entendu des voix avaient, quand à elles, tendance à repérer les images sans son, de manière bien plus rapide. Suggérant ainsi que leur cerveau faisait un meilleur tri entre ses attentes, ses croyances sur le monde qui l’entoure, et la réalité.

Les schizophrènes sont moins dubitatifs

Les schizophrènes (du groupe de psychotiques ayant déjà entendu des voix) étaient quant à eux cinq fois plus susceptibles d’assurer avoir entendu un son alors qu’il n’y en avait pas. Et leur certitude, dans ces cas, était supérieure de 28 % à celle des autres victimes d’hallucinations.

Grâce à l’imagerie, les chercheurs ont également pu observer l' activité cérébrale des participants. Chez les personnes qui ont entendu des voix, et notamment chez les schizophrènes, ils ont enregistré une activité neuronale anormale dans différentes régions du cerveau, notamment celles en lien avec la formation des représentations de la réalité.

Plus les hallucinations étaient fortes, moins l’activité du cervelet était importante. Sachant que cette zone joue un rôle important dans l’anticipation et la coordination motrice en recevant des informations perceptives continues, ce manque d’activité semble alors traduire un délaissement des sens au profit de l’expérience.