Optogénétique

Statut social : des chercheurs découvrent des neurones de gagnant

Des souris quelconques deviennent des mâles alpha, et remportent 90 % de leurs confrontations avec leurs congénères, en stimulant quelques neurones.

La différence entre les « winners » et les autres résiderait-elle dans quelques neurones ? C’est ce que suggèrent les résultats d’une étude publiée dans la revue Science.

Des chercheurs de l’Académie des sciences de Shanghai (Chine) ont montré qu’en activant et en désactivant l’activité de certains neurones du cortex préfrontal chez des souris, ils étaient capables de déterminer leur réussite dans les affrontements.

Des recherches précédentes avaient déjà montré que la partie dorso-médiane du cortex préfrontal, la partie du cerveau située derrière le front chez l’homme, était impliquée dans la hiérarchie sociale. Mais elles n’avaient pas permis de comprendre les mécanismes précis régissant le « winner effect », qui donne aux mâles dominants cette capacité à gagner ses combats.





Perte de confiance

Pour tenter de percer le mystère, les chercheurs ont décidé de suivre l’activité individuelle des neurones de cette zone, pendant des duels. Deux souris étaient placées face à face dans un tube, afin qu’elles expriment leur statut social.

Les scientifiques ont alors remarqué qu’un certain type de neurones était particulièrement actif chez les mâles alpha. Et, en inactivant chimiquement ces neurones spécifiques, les souris dominantes étaient de moins en moins combattives, et fuyaient de plus en plus les combats.