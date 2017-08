Couples hétérosexuels

Avec le temps, la différence d’âge nuit aux relations conjugales

Les hommes ou les femmes avec un conjoint bien plus jeune sont les plus heureux. Mais ce bonheur ne dure pas.

« Les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir », écrivait Robert Mallet. Les bons couples non plus, mais en ce qui concerne leur avenir, la question peut se poser. Une étude américaine a en effet montré que si la différence d’âge dans un couple hétérosexuel était un facteur de satisfaction, avec le temps, ce gain s’atténue.

« Nous avons observé que les hommes qui sont mariés à des femmes plus jeunes sont les plus satisfaits, et que ceux mariés à des femmes plus âgées le sont le moins », précise Terra McKinnish, professeur d’économie à l’université du Colorado à Boulder (États-Unis), et l’une des auteurs de l’étude.

Un bonheur éphémère

Certain(e)s ont peut-être déjà levé les yeux au ciel en pensant « Forcément, les hommes… ». Mais, ne soyons pas sexistes : ce rapport est également valable pour les femmes, qui semblent bien plus satisfaites avec des hommes jeunes.

Mais ce bonheur pourrait bien être de courte durée. Avec le temps, il semblerait que cette satisfaction s’étiole. Notamment face à certains événements de la vie. « Nous avons observé la manière dont les couples répondent aux chocs négatifs de la vie et, en particulier, à un contrecoup financier ou une détérioration des finances du foyer, explique le Pr McKinnish. Nous avons alors remarqué que lorsque les couples présentaient une grande différence d’âge, leur satisfaction maritale déclinait bien plus face à un choc économique, en comparaison des couples de même âge. »