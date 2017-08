Aux Etats-Unis

Cancer colorectal : le nombre de décès en hausse chez les moins de 55 ans

Les décès liés au cancer colorectal augmentent aux Etats-Unis, selon une étude qui soulève la question d’éventuels facteurs de risque non identifiés.

Les indicateurs du cancer colorectal ne sont pas bons. Aux Etats-Unis, la mortalité liée à cette pathologie est repartie à la hausse depuis le milieu des années 2000 chez les moins de 55 ans, selon une étude publiée dans le JAMA. Cette envolée des décès fait suite à un recul régulier pendant plusieurs décennies.

Pour parvenir à ce constat, les chercheurs ont analysé les données de 242 637 personnes décédées d'un cancer colorectal entre 1970 et 2014, âgées de 20 à 54 ans. Ils ont observé qu’entre 1970 et 2004, le taux de mortalité a diminué pour passer de 6,3 à 3,9 pour 100 000.





Hausse dans la population blanche

Mais après cette période, ce taux a augmenté, pour atteindre 4,3 pour 100 000 en 2014, précise l'étude. Cet accroissement ne concerne que les Blancs : leur mortalité a en effet grimpé de 1,4 % par an, pour atteindre 4,1 pour 100 000 en 2014 contre 3,6 % dix ans plus tôt, tandis que celle des Noirs a continué de reculer de 0,4 % à 1,1 % par an de 1970 à 2014. Pour les autres groupes ethniques, le taux de mortalité a baissé de 1970 à 2006 puis s'est stabilisé.

Dans le détail, au sein de la population blanche étudiée dans ces travaux, la mortalité a stagné chez les 20-29 ans entre 1988 et 2014. Mais elle a augmenté de 1,6 % par an de 1995 à 2014 chez les 30-39 ans et de 1,9 % par an chez les 40-49 ans entre 2005 et 2014.









"D'autres facteurs"

Selon les scientifiques, « cette disparité raciale ne coïncide pas avec les tendances de risques majeurs comme l'obésité qui augmente dans tous les groupes de la population américaine », précisent-ils.

Ils ont également été surpris par la progression de la mortalité par cancer colorectal chez les plus de 50 ans étant donné que son dépistage est recommandé depuis des décennies à partir de cet âge.

« Bien que le risque de cancer colorectal reste faible chez les jeunes adultes et les personnes d'âge moyen, l'accroissement de la mortalité suggère fortement que la hausse de l'incidence de cette tumeur résulte d'autres facteurs que de la seule détection précoce », concluent les chercheurs.





Incidence en hausse en France

En France, le cancer colorectal se situe au troisième rang des cancers les plus fréquents (le deuxième chez les femmes et le troisième chez les hommes), selon l’INCa. Chaque année, 42 000 cas sont diagnostiqués. D’après les estimations de différentes études, le nombre de cancers colorectaux devrait augmenter dans les prochaines années pour atteindre 45 000 nouveaux cas annuels en 2020.

L’amélioration du dépistage est avancée comme facteur explicatif, mais les dernières données américaines montrent que d’éventuels facteurs de risque encore non identifiés pourraient être à l’origine de cette hausse attendue.