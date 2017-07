Traumatismes crâniens

Foot US : 90 % des anciens joueurs ont des dommages cérébraux

Les atteintes neurologiques subies par les joueurs de football américain ont des conséquences : troubles du comportement et de l’humeur, démence précoce…

Les protections ne suffisent pas. En regardant un match de football américain, certains contacts entre joueurs sont tellement violents qu’on en vient à se demander s’ils pourront se relever. Ils le font en général, mais ces chocs laissent des traces.

Il y a les blessures classiques (fractures, entorses) ou parfois plus graves (paralysies), mais aussi les atteintes cérébrales. La santé des anciens joueurs est discutée depuis de nombreuses années entre la ligue américaine de football (NFL), les joueurs et les médecins. Et si les retraités ne semblent pas avoir une espérance de vie réduite, ils souffriraient en revanche d’encéphalopathies traumatiques chroniques (CTE).

Une étude de l’université de Boston (États-Unis) parue dans le JAMA vient d’objectiver l’ampleur des dégâts cérébraux que ces athlètes subissent. Les scientifques ont analysé l’état du cerveau de 202 anciens joueurs de football américain ayant évolué en moyenne 15 ans à différents niveaux, amateurs et professionnels. Ces personnes avaient fait don de leur corps à la science, spécifiquement pour l’évaluation des risques de ce sport.





Près de 100 % des joueurs pros touchés

Et les résultats sont édifiants. Parmi les 202 cerveaux, 177 présentaient des signes de CTE, soit 87 % ! Et plus les joueurs avait évolué à haut niveau, plus ce pourcentage était important. Chez ceux n’ayant joué qu’au lycée, les CTE se retrouvent dans « seulement » 21 % des cas. Chez les joueurs universitaires, le chiffre grimpe déjà à 91 %.

Mais c’est chez les joueurs de l’élite américaine (NFL) que les chiffres sont les plus frappants : sur 111 analysés, ils sont 110 à montrer des signes de dommages cérébraux, soit plus de 99 %.

Ces joueurs sont à la fois plus souvent, mais aussi plus sévèrement atteints. Environ 86 % des 110 joueurs professionnels avaient des atteintes cérébrales « sévères », contre 56 % des joueurs universitaires, rapportent les chercheurs.