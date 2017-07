Virus de l'herpès

Etats-Unis : une petite fille de 18 jours meurt d'une méningite

La petite Mariana a succombé à une méningite virale. Elle a été infectée par le virus de l'herpès, transmis par le baiser d'un proche.

Née en bonne santé, la petite Mariana est décédée à seulement 18 jours dans l’Iowa (Etats-Unis). Elle a été infectée par le virus de l’herpès après qu’un proche lui ait fait un banal bisou. Sa mère, Nicole Sifrit, a publié des photos et alerté les parents sur les réseaux sociaux avec un message choc : « Ne laissez personne embrasser votre enfant ».

Les nouveau-nés sont très fragiles dans les premiers mois de leur vie. Leur système immunitaire n’est pas en mesure de combattre tous les virus et bactéries qu’il peut rencontrer. Dans le cas d’une infection par le virus de l’herpès, les enfants peuvent développer une méningite virale. C’est ce qui est arrivé à Mariana, rapporte la chaîne américaine CNN.

Une semaine après sa naissance, les jeunes parents ont remarqué qu’elle ne mangeait plus et ne se réveillait pas. « Elle a cessé de respirer, et tous ses organes ont simplement commencé à ne plus fonctionner », a expliqué sa mère. Les parents se sont alors précipités à l’hôpital. Les médecins diagnostiquent la méningite, et placent la petite fille en soins intensifs. Quelques jours plus tard, elle a succombé à la maladie. Les tests sanguins réalisés sur les parents ont révélé qu'ils n'étaient pas porteurs du virus de l'herpès. C'est donc un proche contaminé qui a infecté la petite fille.



Ne pas faire de bisou sur la bouche

Cette triste histoire n’est pas la première à faire les gros titres des médias. En 2015, une petite Britannique a, elle aussi, été infectée par le virus de l’herpès. Heureusement, l’enfant a pu être sauvé et se porte bien aujourd’hui.

A cette occasion, les médecins ont alors rappelé que ce virus est difficile à combattre chez les nourrissons car il se propage très rapidement. Il devient mortel quand il passe la barrière hémato-encéphalique et atteint le cerveau.

Pour éviter de contaminer les tout-petits, il est très important de bien se laver les mains avant de s’en occuper, de ne pas les embrasser sur la bouche et a fortiori de limiter le nombre de personnes qui embrassent l’enfant pendant ses premières semaines de vie.