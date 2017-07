Dystonie du musicien

Inde : un homme joue de la guitare pendant une opération du cerveau

Un musicien indien a subi une intervention à crâne ouvert, et conscient. Il a joué de la guitare orienter les chirurgiens.

Les opérations sur le cerveau sont, en elles-mêmes, déjà captivantes. Ajoutez-y le fait que le patient soit éveillé et puisse parler pendant toute intervention, et elles en deviennent fascinantes. Alors si, en plus, le patient est un musicien professionnel et joue de la guitare…

« J’ai trouvé ça fantastique de voir l’amélioration presque magique des mouvements de mes doigts, et cela directement sur la table d’opération », a déclaré Abhishek Prasad. Le musicien indien de 37 ans a été opéré pour traiter une dystonie au niveau des mains, une pathologie qui apparaît chez les musiciens et qui provoque des contractions et des spasmes involontaires.

« À la fin de l’intervention, mes doigts étaient guéris à 100 %, et je pouvais les bouger comme avant, a-t-il ajouté. Trois jours plus tard, je suis sorti de l’hôpital et j’étais prêt à rejouer. »





#WATCH: Bengaluru man plays guitar as doctors operate on his brain at a city hospital. pic.twitter.com/F9N2Ifp9lU — ANI (@ANI_news) 20 juillet 2017

Trois doigts touchés

Depuis un an et demi, M. Prasad souffrait de crampes en jouant de la guitare, au niveau du majeur, de l’annulaire et de l’auriculaire. La dystonie du musicien apparait lorsque des mouvements très précis sont répétés. Il peut agir sur les mains chez le guitariste, par exemple, ou au niveau des muscles de la bouche chez un trompettiste.

Après une errance thérapeutique, un neurologue a identifié le problème il y a neuf mois, et a orienté le musicien vers le neurochirurgien de l’hôpital de Bangalore (Inde) qui l’a finalement opéré, le Dr Sharan Srinivasan.

« C’est une intervention durant laquelle la partie du cerveau qui déclenche les tremblements est détruite, explique-t-il. Avant de commencer, un support spécial a été fixé à sa tête grâce à quatre vis, enfoncées profondément dans le crâne ».