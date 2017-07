79 cas recensés

Choléra : une épidémie a déjà fait 4 morts au Kenya

Les autorités sanitaires kenyanes ont pris des mesures pour juguler l’épidémie de choléra qui sévit depuis la fin du mois d’avril à Nairobi.

Le ministre de la Santé du Kenya, Cleopa Mailu, a annoncé ce mercredi qu’une épidémie de choléra avait fait quatre morts à Nairobi depuis la fin du mois d’avril. Au total, 79 cas ont été confirmés dans les hôpitaux de la capitale, dont certains seraient à ce jour dans un état critique.

L’épidémie pourrait être bien plus étendue. « Jusqu‘à présent, 381 patients ont été vus depuis la fin du mois d’avril, a déclaré M. Mailu. En ce moment, à l’hôpital national Kenyatta, il y a 101 patients ». L’épidémie serait due à la « non observation des règles élémentaires d’hygiène dans certaines parties de la ville ».





Dépistage et prévention

Pour limiter la propagation, des tests seront également réalisés sur un demi-million d’employés du secteur agro-alimentaire, durant les trois semaines à venir. Un hôtel trois étoiles de Nairobi a dû fermer ses portes, et les autorités locales ont reçu pour mission de surveiller les vendeurs de bouteilles d’eau ambulants et leur marchandise. Dix centres de dépistage et de traitement vont également être ouverts, afin de gérer l’afflux de patients.

Si les conditions d’hygiène individuelles sont pointées du doigt, c’est aussi le système de traitement de l’eau potable qui semble être responsable de cette épidémie, qui revient chaque année. En 2016, 12 000 cas avaient été enregistrés, faisant au total plus de 200 morts.