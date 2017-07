Lutte contre Zika

Californie : Google va relâcher 20 millions de moustiques stériles

Une filiale du géant numérique a créé deux machines pour élever et relâcher automatiquement des moustiques stériles, pour faire baisser la population locale.

Alphabet, a décidément des activités bien diverses. Déjà impliquée dans le domaine de la santé, la maison mère de Google se lance désormais dans la chasse aux moustiques. Ou plutôt dans le lâcher de moustiques. Sa filiale Verily compte introduire quelques 20 millions de moustiques mâles dans la ville de Fresno, en Californie (États-Unis).

Ce n’est pas une attaque vicieuse d’une multinationale diabolique, mais une tentative pour limiter la propagation du moustique Aedes aegypti, vecteur de transmission de Zika. Les moustiques relâchés ne donneront pas de progéniture.





Une bactérie stérilisante

Les moustiques ne sont pas génétiquement modifiés. Ils ont été infectés par une bactérie naturelle et bien connue, Wolbachia, qui affecte de nombreux insectes. Elle rend notamment les moustiques stériles : les mâles relâchés s’accoupleront, mais les œufs n’écloront jamais.

Ils « prennent la place » de congénères fertiles. Ainsi, la méthode devrait faire baisser de manière mécanique le nombre d’individus, sans pour autant augmenter les risques de piqûre, puisque les mâles ne piquent pas.

Le projet avait été annoncé par Verily en octobre dernier. L’entreprise a travaillé à la création de deux dispositifs : le premier produit des moustiques mâles exclusivement, et infectés par Wolbachia, de manière automatisée et à grande échelle. Le second a été conçu pour faciliter le lâcher des insectes dans la nature.