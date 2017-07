… et sur la forme

Mais outre le débat sur la nocivité, c’est la méthode qui chiffonne le pneumologue. « C’est une opération de lobbying très organisée, une stratégie classique de l’industrie du tabac, s’agace-t-il. Depuis des décennies, ils font tout pour semer la confusion et continuer à vendre leurs produits. Depuis le 11 juillet 2017, tous les acteurs de la lutte contre le tabac impliqués dans le domaine de la réduction des risques reçoivent une lettre recommandée de British American Tobacco, le cigarettier le plus agressif, les invitant soi-disant au dialogue ».

Une méthode qui déplait au Pr Dautzenberg et sans doute à nombre de ses collègues, mais aussi dénoncée par la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la Santé sur la lutte antitabac (FCTC). Ses textes prévoient en effet de limiter les interactions entre les acteurs de la lutte antitabac, législateurs et experts, et les industriels.

Une résolution pas toujours respectée, au regard des courriers de BAT ou des tentatives d’approches désespérées des lobbyistes de Philip Morris. Mais les cigarettiers ne semblent pas s’en émouvoir. Le coup de sang du Pr Dautzenberg incitera peut-être ses confrères et consœurs à réagir dans des cas d’approche similaires.