Surdité

Innovation : un gant traduit le langage des signes

Une équipe d'ingénieurs américains a mis au point un gant capable de traduire les 26 lettres de l'alphabet du langage des signes.

La langue des signes a permis à des millions de sourds et malentendants de sortir du silence. Mais cette langue est malheureusement peu maitrisée par le reste du monde. Une équipe d’ingénieurs de l’université de San Diego (Etats-Unis) a donc eu l’idée de mettre au point un gant capable de traduire la langue des signes en texte sur smartphone ou ordinateur pour faciliter le dialogue entre les malentendants et les entendants. Ils décrivent leur technologie dans Plos One.

Le « Gant du Langage », comme ils l’ont surnommé, est un gant de sport en cuir sur lequel 9 capteurs de mouvement ont été placés au niveau des articulations. Ces différentes électrodes permettent de traduire les gestes réalisés par les doigts et le poignet pour désigner les 26 lettres de l’alphabet américain. A ce jour, cette innovation permet uniquement d’épeler des mots. Les ingénieurs travaillent sur le code informatique pour que leur système soit capable de traduire des phrases entières.



Réalité virtuelle

En parallèle, ils travaillent sur d’autres applications allant de la formation en chirurgie en réalité virtuelle aux jeux vidéo. « La reconnaissance des gestes est seulement une démonstration des capacités du gant, a indiqué Tiothy O’Connor, ingénieur en nanotechnologie et l’un des membres du projet. Notre but ultime est que ce gant intelligent soit utilisé en réalité virtuelle à la place des manette ou joysticks. Cela sera bien mieux pour les jeux et le divertissement, mais ce le sera encore plus dans la formation aux gestes médicaux ».

L’équipe d’ingénieurs tente également de développer une nouvelle génération de gant intelligent doté du sens du toucher. Des innovations à des prix abordables et faciles à assembler. Les chercheurs tiennent, en effet, à mettre au point une technologie peu chère avec des matériaux accessibles. « Le Gant du Langage » coûterait environ 100 dollars, estiment-ils.