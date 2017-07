Le test du Mont Ventoux

Des épreuves d’effort réalisées en laboratoire ont montré un léger avantage pour le groupe sous EPO. La puissance maximale qu’ils ont développée en moyenne lors d’un effort intense était ainsi supérieure de presque 3 %. On est loin des 10 % de gain généralement annoncés, mais 3 %, pour un sportif de haut niveau, c’est déjà intéressant.

En revanche, lors des phases d’effort de course normal, les différences s’amenuisent. Et, plus intéressant encore, lors d’un test grandeur nature sur le mont Ventoux, après 46 jours de traitement, elles ont complètement disparu. Les coureurs sans EPO ont même fait mieux que leurs collègues dopés !





Réévaluation générale

Ces résultats confirment l’idée des deux cyclistes-chercheurs, et remettent en question la lutte anti-dopage. Actuellement, la liste des produits interdits aux sportifs dépasse les 300 produits. Et, d’après les deux chercheurs, si les données sur l’EPO sont bancales, il doit en être de même pour les autres. Pour être classé comme dopante, une substance doit avoir fait l’objet d’une « expérience » qui a montré qu’elle « peut potentiellement augmenter la performance », d’après les textes officiels de l’Agence mondiale anti-dopage.

Jules Heuberger et Joris Rotmans se réjouissent d’avoir pu montrer qu’il était possible de réaliser des études solides sur le dopage, en respectant les standards les plus élevés de la recherche, notamment via des études en double aveugle. Ils espèrent que les nombreux produits classés comme dopants pourront être réévalués selon ces critères. En attendant, les coureurs du Tour de France qui prennent des risques pour leur carrière pourraient bien les prendre pour rien.