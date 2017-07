52 milliards d’euros en 2030

L'épidémie de diabète menace l'économie de l'Afrique

En Afrique subsaharienne, l’explosion du nombre de cas de diabète de type 2 risque de peser sur les économies nationales.

Ebola, Sida, paludisme, méningite… L’Afrique subsaharienne n’est pas épargnée par les problèmes de santé publique, largement médiatisés en raison des risques épidémiques. Mais une pandémie, qui concernait plutôt les pays occidentaux, gagne silencieusement le continent africain.

Le diabète de type 2 explose, faisant peser une menace sanitaire, mais aussi économique. Dans The Lancet diabetes & endocrinology, une commission composée d’experts a évalué cet impact. En 2015, en Afrique subsaharienne (1), le diabète de type 2 aurait coûté presque 20 milliards de dollars (plus de 17 milliards d’euros). Cela représente 1,2 % du produit intérieur brut (PIB) pour l’ensemble des pays concernés.





25 millions de malades

Les transitions démographiques, socioculturelles et économiques ont favorisé la hausse du risque et de la prévalence du diabète, estiment les experts. Dans les années 1990, les principales causes de mort prématurée étaient le Sida, des infections respiratoires ou des maladies infantiles que la vaccination pouvait éradiquer, rappellent-ils. Mais aujourd’hui, les pathologies cardiovasculaires prennent le pas sur les maladies infectieuses.

En 1980, à peine plus de 3 % de la population souffrait de diabète, ce qui représentait 4 millions d’individus. La prévalence a désormais plus que doublé, pour dépasser les 7 %. Dans cette région, 25 millions de personnes seraient concernées.

Une évolution peu favorable, qui inquiète les chercheurs. Si elle se poursuit, le coût du diabète pourrait représenter un véritable fardeau économique. D’après les projections les plus pessimistes relayées dans l’article du Lancet, il pourrait s’élever à 52 milliards d’euros, soit 1,8 % du PIB.