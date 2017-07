Allergies

Hémorroïdes : l'ANSM retire une crème et des suppositoires

Le médicament Proctolog, utilisé en crème ou en suppositoire pour traiter les hémorroïdes, aurait un rapport bénéfice-risques défavorable.

Le Proctolog était utilisé depuis les années 1970 dans le traitement des manifestations douloureuses et des démangeaisons liées aux hémorroïdes. Sous deux formes, crème et suppositoires, il sera retiré du marché dès le 6 juillet.

L’Agence de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), qui réévalue les autorisations de mises sur le marché, a en effet estimé que le rapport entre le bénéfice et les risques liés à son utilisation n’était pas favorable.





Réactions allergiques

L’actualisation concerne les spécialités associant la trimébutine aux ruscogénines. « En l’absence de données d’efficacité de cette association dans les indications précitées, et au regard des risques immuno-allergiques, à type de dermite de contact, urticaire, eczéma, réaction oedémateuse voir choc anaphylactique, le rapport bénéfice/risque de ces spécialités est considéré comme négatif », explique dans un communiqué le pharmacien conseil des laboratoires Pfizer, fabricants du Proctolog.

À partir du 6 juillet prochain, il ne sera plus possible de les trouver en pharmacie. Les lots encore en circulation seront rappelés, et les médecins sont invités à ne plus les prescrire.