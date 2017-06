Anti-inflammatoires non stéroïdiens

Cancer colorectal : l’aspirine fait baisser la mortalité de 25 %

La prise d’anti-inflammatoires non stéroïdiens améliore le pronostic vital à 10 ans des patients atteints d’un cancer colorectal.

Plusieurs études ont déjà montré l’efficacité de l’aspirine en prévention des cancers digestifs, et en particulier des cancers colorectaux. Selon les études, elle pourrait en prévenir entre 20 et 30 %. Mais, même une fois le cancer déclaré, elle pourrait se montrer utile.

Avec d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), comme l’ibuprofène ou le naproxène, elle fait baisser la mortalité toutes causes confondues de 25 % lorsqu’ils sont pris par des patients récemment diagnostiqués d’un cancer colorectal.

Ils font encore mieux chez les malades qui ne présentent pas de mutation du gène KRAS (soit environ 60 % des patients). Chez eux, l’amélioration de survie monte à près de 40 % !





Utilisation en prévention secondaire

Ces résultats sont issus d’une étude observationnelle menée sur 2 419 patients de 18 à 74 ans diagnostiqués d’un cancer colorectal invasif, entre 1997 et 2008, aux États-Unis, au Canada et en Australie. Pendant l’étude, 381 décès ont été enregistrés, dont 100 ont pu être directement attribués au cancer.

« Ces résultats devraient susciter le dialogue entre les patients et leurs médecins, explique le Dr Polly Newcomb, épidémiologiste au centre de recherche sur le cancer Fred Hutchinson (États-Unis), et l’un des auteurs de cette étude, publiée dans le Journal of Clinical Oncology. Les AINS sont couramment prescrits dans la prévention des maladies cardiovasculaires, et leur utilisation mérite d’être considérée et étudiée comme outil de lutte contre le cancer. »