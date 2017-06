DMLA, maculopathie

Macula : une semaine pour dépister les anomalies

Lors des Journées nationales de la macula, qui se tiennent du 26 au 30 juin, des centres d’ophtalmologie proposent des dépistages partout en France.

Dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), maculopathie diabétique, occlusion veineuse rétinienne (OVR), ces pathologies touchent une petite partie de la rétine, la macula, qui pourtant joue un rôle essentiel dans la vision des détails.

Pour la préserver, et encourager une prise en charge précoce, des dépistages sont organisés du 26 au 30 juin, à l’occasion de la deuxième édition des Journées nationales de la macula.

Partout en France, des ophtalmologistes se sont organisés pour les proposer – gratuits ou payants, selon les centres – afin de maximiser les chances de préserver une vision satisfaisante. Ils réaliseront un examen du fond d’œil chez des personnes âgées de plus de 55 ans ou diabétiques, qui n’ont pas bénéficié d’un examen depuis au moins un an.





Informer sur les signes

Ces journées sont aussi l’occasion de poursuivre les campagnes d’information initiées depuis plusieurs années au plan national. Ainsi, les ophtalmologistes rappellent que les signes d’atteinte de la macula se traduisent par exemple par une vision déformée des lignes droites, ou par l’apparition de taches fixes au centre de l’œil. Ces signes doivent conduire à une consultation en urgence.

La DMLA est la première cause de malvoyance chez les personnes âgées de plus de 50 ans : elle concerne plus d’un million de personnes en France. Elle est souvent dépistée tard, car son installation est progressive, et souvent asymptomatique dans un premier temps. Si rien n’est fait, les personnes atteintes perdent leur vision centrale.